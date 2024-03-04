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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин забил «Эдмонтону», прервав серию из 13 игр без голов. У него 17+29 в 59 матчах

Форвард «Питтсбурга» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (1:6).

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Малкин забил «Эдмонтону», прервав серию из 13 игр без голов. У него 17+29 в 59 матчах | Источник: Sports.Ru

В активе 37-летнего россиянина стало 46 (17+29) очков в 58 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1275 (488+787) баллов в 1122 играх.

Сегодня Малкин (17:46, 2:21 — в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват. На точке вбрасывания выиграл 57,1% попыток (4 из 7).

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