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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин набрал 1275-е очко в НХЛ и вышел на 38-е место в истории, обогнав Макинниса. У идущего 40-м Кэйна 1268 баллов

Форвард «Питтсбурга» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (1:6).

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Малкин набрал 1275-е очко в НХЛ и вышел на 38-е место в истории, обогнав Макинниса. У идущего 40-м Кэйна 1268 баллов | Источник: Sports.Ru

В активе 37-летнего нападающего стало 46 (17+29) очков в 58 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1275 (488+787) баллов в 1122 играх.

Малкин вышел на чистое 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Эла Макинниса (1274 очка в 1416 играх).

На 37-м месте идет Алекс Дельвеккио (1281 балл в 1550 играх). При этом россиянина преследует идущий на 40-м месте форвард «Детройта» Патрик Кэйн (1268 очков в 1210 играх).

Малкин забил «Эдмонтону», прервав серию из 13 игр без голов. У него 17+29 в 59 матчах.

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