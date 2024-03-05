Панарин сделал 50+ передач в 6 сезонах за карьеру в НХЛ. Рекорд среди россиян у Малкина (7) | Источник: Sports.Ru

В активе 32-летнего россиянина стало 85 (35+50) очков в 62 играх в текущем сезоне.

Он достиг отметки 50 передач в 6-й раз за карьеру в лиге (личный рекорд — 74 в 75 играх в сезоне-2021/22).

Рекордом среди россиян по числу таких сезонов владеет Евгений Малкин («Питтсбург», 7, при этом еще 3 раза раздавал по 49 передач за сезон, в текущей регулярке — 29 в 59 играх).