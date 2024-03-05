Райнхарт — 6-й игрок за последние 20 лет, забивший 25+ голов в большинстве за сезон

Теперь на счету Сэма Райнхарта 25 голов в большинстве в 62 матчах в нынешнем сезоне.

Он стал шестым игроком за последние 20 лет, забросившим не менее 25 шайб в большинстве за сезон. Ранее это удалось Леону Драйзайтлю (32 гола в большинстве в сезоне-2022/23), Крису Крайдеру (26 в сезоне-2021/22), Александру Овечкину (25 в сезоне-2014/15), Теему Селянне (25 в сезоне-2006/07) и Илье Ковальчуку (27 в сезоне-2005/06).