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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Райнхарт — 6-й игрок за последние 20 лет, забивший 25+ голов в большинстве за сезон

Нападающий «Флориды» сделал дубль в матче НХЛ против «Рейнджерс» (4:2). Свою первую шайбу в этой игре он забросил при численном преимуществе.

Райнхарт — 6-й игрок за последние 20 лет, забивший 25+ голов в большинстве за сезон | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Сэма Райнхарта 25 голов в большинстве в 62 матчах в нынешнем сезоне.

Он стал шестым игроком за последние 20 лет, забросившим не менее 25 шайб в большинстве за сезон. Ранее это удалось Леону Драйзайтлю (32 гола в большинстве в сезоне-2022/23), Крису Крайдеру (26 в сезоне-2021/22), Александру Овечкину (25 в сезоне-2014/15), Теему Селянне (25 в сезоне-2006/07) и Илье Ковальчуку (27 в сезоне-2005/06).

Всего на счету Райнхарта 74 (44+30) балла в 62 матчах сезона.

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