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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 18+30 в 60 играх

Форвард «Питтсбурга» отметился голом и результативной передачей в игре с «Блю Джекетс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Малкин набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 18+30 в 60 играх | Источник: Sports.Ru

В активе 37-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

За карьеру в лиге на его счету 1277 (489+788) баллов в 1123 играх в рамках регулярок.

Сегодня Малкин (16:56, 1:36 — в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 4 попытки из 11 (36,4%).

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