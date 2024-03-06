Малкин набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 18+30 в 60 играх | Источник: Sports.Ru

В активе 37-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

За карьеру в лиге на его счету 1277 (489+788) баллов в 1123 играх в рамках регулярок.