Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Даллас
ОТ
67
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Монреаль
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сент-Луис
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Эдмонтон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Флорида
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Коламбус
53
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Все события
10:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми пройдет матч с участием легенд мирового хоккея

10 марта в УДС «Молот» состоится игра с участием звезд мирового хоккея. Поединок приурочен к 70-летию завоевания отечественной сборной первого титула чемпионов мира в 1954 году в Стокгольме.

Источник: БЕЛТА

В составе команды «Легенда» на Пермский лед выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и России Ирек Гимаев и многие другие. Соперником «легенд» станет сборная Пермского края.

По ходу действия состоится автограф- и фотосессия, которая пройдет в фойе УДС «Молот» в 15:00. Зрителей также ждет развлекательная программа.

Вход на мероприятия бесплатный.

 Вдова и дети не были замечены на прощании с Навальным
Как мы будем отдыхать в будущем
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь