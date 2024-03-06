В Перми пройдет матч с участием легенд мирового хоккея
10 марта в УДС «Молот» состоится игра с участием звезд мирового хоккея. Поединок приурочен к 70-летию завоевания отечественной сборной первого титула чемпионов мира в 1954 году в Стокгольме.
10 марта в УДС «Молот» состоится игра с участием звезд мирового хоккея. Поединок приурочен к 70-летию завоевания отечественной сборной первого титула чемпионов мира в 1954 году в Стокгольме.
В составе команды «Легенда» на Пермский лед выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и России Ирек Гимаев и многие другие. Соперником «легенд» станет сборная Пермского края.
По ходу действия состоится автограф- и фотосессия, которая пройдет в фойе УДС «Молот» в 15:00. Зрителей также ждет развлекательная программа.
Вход на мероприятия бесплатный.