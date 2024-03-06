«Овечкин и Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Было бы круто увидеть, как Александр побьет рекорд». Защитник «Динамо» Минск Хэмилтон о форвардах | Источник: Sports.Ru

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (839 голов в 1403 играх), рекордсмен — Уэйн Гретцки с 894 шайбами в 1487 играх.

— Александр Овечкин и Уэйн Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Даже если рекорд не будет побит, нужно понимать, что они играли в разные эры.

Овечкин забивал голы в эпоху, когда вратари использовали новую амуницию, хоккей перешел на новую систему, игра стала быстрее. Так что достижение Овечкина даже больше впечатляет, у него фантастическая способность забрасывать шайбы.

— Ждете, что он побьет рекорд?