«Овечкин и Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Было бы круто увидеть, как Александр побьет рекорд». Защитник «Динамо» Минск Хэмилтон о форвардах

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (839 голов в 1403 играх), рекордсмен — Уэйн Гретцки с 894 шайбами в 1487 играх.
— Александр Овечкин и Уэйн Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Даже если рекорд не будет побит, нужно понимать, что они играли в разные эры.
Овечкин забивал голы в эпоху, когда вратари использовали новую амуницию, хоккей перешел на новую систему, игра стала быстрее. Так что достижение Овечкина даже больше впечатляет, у него фантастическая способность забрасывать шайбы.
— Ждете, что он побьет рекорд?
— Рекорды создаются для того, чтобы их превосходили. Это было бы так круто. Я знаю ребят, которые играли с Овечкиным и могут сказать только хорошее. Было бы очень круто увидеть, как он это сделает, — сказал Хэмилтон.