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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Овечкин и Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Было бы круто увидеть, как Александр побьет рекорд». Защитник «Динамо» Минск Хэмилтон о форвардах

Защитник минского «Динамо» Роберт Хэмилтон считает, что капитан «Вашингтона» обладает фантастической способностью забрасывать шайбы.

«Овечкин и Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Было бы круто увидеть, как Александр побьет рекорд». Защитник «Динамо» Минск Хэмилтон о форвардах | Источник: Sports.Ru

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (839 голов в 1403 играх), рекордсмен — Уэйн Гретцки с 894 шайбами в 1487 играх.

— Александр Овечкин и Уэйн Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Даже если рекорд не будет побит, нужно понимать, что они играли в разные эры.

Овечкин забивал голы в эпоху, когда вратари использовали новую амуницию, хоккей перешел на новую систему, игра стала быстрее. Так что достижение Овечкина даже больше впечатляет, у него фантастическая способность забрасывать шайбы.

— Ждете, что он побьет рекорд?

— Рекорды создаются для того, чтобы их превосходили. Это было бы так круто. Я знаю ребят, которые играли с Овечкиным и могут сказать только хорошее. Было бы очень круто увидеть, как он это сделает, — сказал Хэмилтон.

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