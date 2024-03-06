Овечкин получил выходной, форвард не тренировался с «Вашингтоном» во вторник
Хоккеисты «Кэпиталс» во вторник провели первую тренировку после домашнего поражения от «Аризоны» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккеисты «Кэпиталс» во вторник провели первую тренировку после домашнего поражения от «Аризоны» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
38-летнего россиянина и 34-летнего защитника Джона Карлсона не было на льду — оба получили выходной.
Отметим, что Карлсон — лидер команды по среднему времени на площадке (25:51), а Овечкин — лидер среди форвардов (19:15).
В ночь на 8 марта «Вашингтоном» в гостях сыграет с «Питтсбургом».
В активе Александра 45 (17+28) очков в 57 играх в текущем сезоне НХЛ при показателе полезности «-22». Его подробная статистика — здесь.