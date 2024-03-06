Овечкин получил выходной, форвард не тренировался с «Вашингтоном» во вторник | Источник: Sports.Ru

38-летнего россиянина и 34-летнего защитника Джона Карлсона не было на льду — оба получили выходной.

Отметим, что Карлсон — лидер команды по среднему времени на площадке (25:51), а Овечкин — лидер среди форвардов (19:15).

В ночь на 8 марта «Вашингтоном» в гостях сыграет с «Питтсбургом».