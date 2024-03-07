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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Жена Овечкина о детях: «Саша был на родах, видела у него слезы радости. Он стал более ответственным, вкладывать в детей правильные ценности — большой труд»

— Присутствовал ли Александр на родах? И изменило ли его появление детей?

Жена Овечкина о детях: «Саша был на родах, видела у него слезы радости. Он стал более ответственным, вкладывать в детей правильные ценности — большой труд» | Источник: Sports.Ru

— Да, на родах он был и очень рад этому. При рождении детей я видела у него слезы радости.

Такое событие меняет всех — и, считаю, Саша стал более ответственным. Понимает, что отвечает не только за нас двоих, но и за двух малышей, которым хочется показать весь мир во всей его красе и сделать так, чтобы они выросли хорошими людьми.

Это большой труд, ты каждый день должен вкладывать в своих детей, чтобы они росли с правильными ценностями и были благодарны и нам, и Богу за то, что у них есть все. Чтобы понимали, что есть семьи, где все намного сложнее, и не воспринимали то, что имеют, как должное. Чтобы ценили труд отца, каждый день жертвующего здоровьем, и для любого профессионального спортсмена это не проходит просто так.

— Пусть Александр и назвал себя однажды «русской машиной, которая никогда не ломается».

— Мы понимаем, что в дальнейшем все это даст о себе знать. Мениски, колени, многое другое… Такой титанический труд, такие многолетние нагрузки бесследно не проходят. Очень важно, чтобы дети это понимали и ценили. Надо постепенно им такое объяснять, — сказала Настасия Овечкина.

Жена Овечкина о результативности мужа: «Обыватели примитивно считают, что если забил, то сыграл хорошо, а если нет — плохо. Бэкстрем не выходит, а у них особая “химия”, это один из его любимых центров».

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