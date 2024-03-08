Кросби и Малкин набрали по «минус 3» в матче с «Вашингтоном» (0:6). У Летанга — «минус 4»
Форварды «Питтсбурга» не отметились результативными действиями в игре против «Кэпиталс» в регулярном чемпионате НХЛ.
36-летний Кросби нанес 8 бросков в створ и выиграл 47,4% вбрасываний (9 из 19). В последних 5 играх у нападающего 1 (0+1) балл.
37-летний Малкин нанес 2 броска в створ, получил малый штраф и выиграл 55,6% вбрасываний (5 из 9).
При этом худший показатель полезности в этом матче у 36-летнего защитника «Пингвинс» Криса Летанга («минус 4» при 2 бросках, 2 блоках и 2 потерях).