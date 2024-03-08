Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
Оттава
12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
Айлендерс
26
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
Ванкувер
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Баффало
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Торонто
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Эдмонтон
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сент-Луис
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вашингтон
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Филадельфия
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
7.03
Торпедо
СКА
14
Все события
06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби и Малкин набрали по «минус 3» в матче с «Вашингтоном» (0:6). У Летанга — «минус 4»

Форварды «Питтсбурга» не отметились результативными действиями в игре против «Кэпиталс» в регулярном чемпионате НХЛ.
Кросби и Малкин набрали по «минус 3» в матче с «Вашингтоном» (0:6). У Летанга — «минус 4» | Источник: Sports.Ru

36-летний Кросби нанес 8 бросков в створ и выиграл 47,4% вбрасываний (9 из 19). В последних 5 играх у нападающего 1 (0+1) балл.

37-летний Малкин нанес 2 броска в створ, получил малый штраф и выиграл 55,6% вбрасываний (5 из 9).

При этом худший показатель полезности в этом матче у 36-летнего защитника «Пингвинс» Криса Летанга («минус 4» при 2 бросках, 2 блоках и 2 потерях).

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь