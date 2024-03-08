Овечкин против «Питтсбурга»: 18-й гол в сезоне, передача и «+1» за 18:43 при 8:03 в большинстве
Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в игре против «Пингвинс» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 38-летнего нападающего стало 47 (18+29) очков в 58 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».
Сегодня Овечкин (18:43, 8:03 в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, еще 2 прошли мимо. Также он сделал 1 блок.
Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 54 шайбы.