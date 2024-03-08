Овечкин вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1532), обогнав Коффи. До Рекки — 1 балл | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего стало 47 (18+29) очков в 58 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1532 (840+692) очка в 1405 матчах.

Россиянин вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Пола Коффи (1531 в 1409).

На 14-м месте идет Марк Рекки (1533 в 1652), на 13-м — Джо Торнтон (1539 в 1714), на 12-м — Сидни Кросби («Питтсбург», 1565 в 1250).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487).