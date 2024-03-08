Мирошниченко о 1-й шайбе в НХЛ: «Был в шоке первые секунды. Долго к этому шел, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол» | Источник: Sports.Ru

— Я был в шоке первые секунды, наверное. Наконец-то это свершилось, долго к этому шел, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол.

— Каково было праздновать гол на скамейке с Овечкиным?