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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Мирошниченко о 1-й шайбе в НХЛ: «Был в шоке первые секунды. Долго к этому шел, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол»

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0).

Мирошниченко о 1-й шайбе в НХЛ: «Был в шоке первые секунды. Долго к этому шел, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол» | Источник: Sports.Ru

— Я был в шоке первые секунды, наверное. Наконец-то это свершилось, долго к этому шел, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол.

— Каково было праздновать гол на скамейке с Овечкиным?

— В принципе, ожидаемо было, что лавка и дядь Саша так отреагируют. Было очень приятно, конечно, — сказал нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко.

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