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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Плющев об Овечкине на 15-м месте по очкам в истории НХЛ: «Саша — командный игрок. Он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его клуб побеждал»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1532-й балл в НХЛ и вышел на 15-е место по очкам в истории лиги.

Плющев об Овечкине на 15-м месте по очкам в истории НХЛ: «Саша — командный игрок. Он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его клуб побеждал» | Источник: Sports.Ru

"Сашу надо просто поздравить с этим достижением. Хотя, думаю, Александр — это командный игрок и он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его команда побеждала.

Что он, в принципе, и делает. Совмещает приятное с полезным. Так что, еще раз, его можно просто поздравить.

Овечкин радовался больше голу Мирошниченко, чем своему? Это лишний раз подтверждает истинность моих слов (смеется)", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Браво, Овечкин! Забил 840-й гол и ворвался в топ-15 бомбардиров НХЛ за всю историю.

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