Плющев об Овечкине на 15-м месте по очкам в истории НХЛ: «Саша — командный игрок. Он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его клуб побеждал» | Источник: Sports.Ru

"Сашу надо просто поздравить с этим достижением. Хотя, думаю, Александр — это командный игрок и он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его команда побеждала.

Что он, в принципе, и делает. Совмещает приятное с полезным. Так что, еще раз, его можно просто поздравить.

Овечкин радовался больше голу Мирошниченко, чем своему? Это лишний раз подтверждает истинность моих слов (смеется)", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.