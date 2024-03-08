Плющев об Овечкине на 15-м месте по очкам в истории НХЛ: «Саша — командный игрок. Он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его клуб побеждал»

"Сашу надо просто поздравить с этим достижением. Хотя, думаю, Александр — это командный игрок и он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его команда побеждала.
Что он, в принципе, и делает. Совмещает приятное с полезным. Так что, еще раз, его можно просто поздравить.
Овечкин радовался больше голу Мирошниченко, чем своему? Это лишний раз подтверждает истинность моих слов (смеется)", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Браво, Овечкин! Забил 840-й гол и ворвался в топ-15 бомбардиров НХЛ за всю историю.