Алексей Дементьев: «Рекорды Овечкина уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда»

"Александр вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ? Я думаю, те рекорды, которые ставит Александр, уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда, и все к этому готовятся.

Конечно, на этом пути есть достижения, которые Александр перебивает. Это очень приятно и показательно, является ориентиром для других хоккеистов, играющих в лиге. Так что ждем только максимального результата!" — сказал хоккейный агент и эксперт.