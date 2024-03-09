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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Дементьев: «Рекорды Овечкина уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1532-й балл в НХЛ и вышел на 15-е место по очкам в истории лиги.

Алексей Дементьев: «Рекорды Овечкина уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда» | Источник: Sports.Ru

"Александр вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ? Я думаю, те рекорды, которые ставит Александр, уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда, и все к этому готовятся.

Конечно, на этом пути есть достижения, которые Александр перебивает. Это очень приятно и показательно, является ориентиром для других хоккеистов, играющих в лиге. Так что ждем только максимального результата!" — сказал хоккейный агент и эксперт.

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