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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин об уходе Генцела: «Потрясающий игрок, желаю ему удачи. Надеюсь, он забьет много голов»

Ранее между «Питтсбургом» и «Каролиной» состоялся большой обмен, в рамках которого команду покинул Джейк Генцел.

Малкин об уходе Генцела: «Потрясающий игрок, желаю ему удачи. Надеюсь, он забьет много голов» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, тяжело [видеть, как уходит Генцел]. Он всем нравится. Он потрясающий игрок, это точно. Я хочу просто пожелать ему удачи, понимаете?

Он хороший парень, отличный игрок, и я надеюсь, что он забьет много голов«, — сказал форвард “Питтсбурга”.

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