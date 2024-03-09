Малкин об уходе Генцела: «Потрясающий игрок, желаю ему удачи. Надеюсь, он забьет много голов» | Источник:

"Конечно, тяжело [видеть, как уходит Генцел]. Он всем нравится. Он потрясающий игрок, это точно. Я хочу просто пожелать ему удачи, понимаете?