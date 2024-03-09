Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Неман» на старте плей-офф Кубка Президента

Право открывать четвертьфинал Кубка Президента выпало четвертой и пятой командам по итогам регулярного чемпионата — «Неману» и «Гомелю». «Рыси» из рук вон плохо закончили «гладкий» сезон, потерпев восемь поражений в девяти последних матчах. Однако противостояние с финалистом прошлого розыгрыша началось для южан с убедительной победы в гостях. Ключевым в стартовом матче плей-офф оказался второй период, где гомельчане поразили чужие ворота трижды в течение десяти минут. До этого в дебютной трети соперники по разу обменялись заброшенными шайбами, также вничью 1:1 закончился и финальный игровой отрезок. Таким образом, 5:2 в пользу «Гомеля» и лидерство в серии до четырех побед — 1:0.



Следующий поединок в данной паре состоится снова в Гродно в понедельник. Далее команды переедут на юг страны, где проведут еще два матча 13 и 15 марта. Кроме того, сегодня в Солигорске стартует четвертьфинальная серия между победителем регулярного чемпионата «Шахтером» и новополоцким «Химиком», который пробился в этот этап через стадию плей-ин. Начало игры — в 18.30. Завтра в первом раунде Кубка Президента возьмут старт еще два противостояния: «Юность» в Минске примет действующих чемпионов страны из «Металлурга», а «Витебск» дома встретится с «Брестом».