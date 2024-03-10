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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин против «Чикаго»: 30-й ассист в сезоне и 3 броска за 17:45 при 5:58 в большинстве

Капитан «Вашингтона» выступил одним из ассистентов при шайбе Тома Уилсона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:1).

Овечкин против «Чикаго»: 30-й ассист в сезоне и 3 броска за 17:45 при 5:58 в большинстве | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина стало 48 (18+30) очков в 59 играх в этом сезоне при полезности «минус 21». Текущая результативная серия — 3 игры (1+3 на отрезке).

Сегодня форвард (17:45, 5:58 — в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват.

Этот матч стал для Овечкина 1406-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. На его счету 840 шайб, он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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