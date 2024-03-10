Мирошниченко об игре за «Вашингтон»: «Все хорошо. Меня подбадривают, подсказывают. Овечкин в первую очередь. Очень хорошие товарищи»

— Расскажите о матче с «Чикаго». Как вы себя чувствуете в команде?
— Я ощущаю себя очень хорошо. Есть моменты, идет игра. Вроде бы все хорошо. Меня в коллективе поддерживают, ведь я самый молодой. Всегда подбадривают, подсказывают. Очень хорошие товарищи.
— Он и подсказывает в первую очередь.
— Хоккей в «Вашингтоне» сильно отличается от АХЛ?
— Конечно, хоккей в НХЛ более мастеровитый. Где-то точнее передачи. Может, не так много силовой борьбы и хитов. Так кажется — не знаю, как по статистике. Можно где-то голову поднять. А в АХЛ нужно все равно быть всегда готовым к удару.
— Как думаете, у «Вашингтона» сейчас есть шанс попасть в плей-офф?
— Я считаю, всегда есть шанс, если уже совсем не проигрываешь. В последних двух матчах мы играли хорошо. Мало пропускаем, много забиваем.
— Расскажите, как вас вызвали в основу.
— Да как это обычно бывает. Приехал в другой город с клубом АХЛ. Но мне позвонили и сказали: «Езжай к нам в НХЛ».
Да, в каких-то матчах я оказывался запасным. Но каждый молодой проходит по этому пути. Ничего страшного, — сказал нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко.