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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мирошниченко об игре за «Вашингтон»: «Все хорошо. Меня подбадривают, подсказывают. Овечкин в первую очередь. Очень хорошие товарищи»

10 марта «Кэпиталс» обыграли «Чикаго» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. 20-летний Мирошниченко провел на льду 13:25.

— Расскажите о матче с «Чикаго». Как вы себя чувствуете в команде?

— Я ощущаю себя очень хорошо. Есть моменты, идет игра. Вроде бы все хорошо. Меня в коллективе поддерживают, ведь я самый молодой. Всегда подбадривают, подсказывают. Очень хорошие товарищи.

— Что говорит Овечкин?

— Он и подсказывает в первую очередь.

— Хоккей в «Вашингтоне» сильно отличается от АХЛ?

— Конечно, хоккей в НХЛ более мастеровитый. Где-то точнее передачи. Может, не так много силовой борьбы и хитов. Так кажется — не знаю, как по статистике. Можно где-то голову поднять. А в АХЛ нужно все равно быть всегда готовым к удару.

— Как думаете, у «Вашингтона» сейчас есть шанс попасть в плей-офф?

— Я считаю, всегда есть шанс, если уже совсем не проигрываешь. В последних двух матчах мы играли хорошо. Мало пропускаем, много забиваем.

— Расскажите, как вас вызвали в основу.

— Да как это обычно бывает. Приехал в другой город с клубом АХЛ. Но мне позвонили и сказали: «Езжай к нам в НХЛ».

Да, в каких-то матчах я оказывался запасным. Но каждый молодой проходит по этому пути. Ничего страшного, — сказал нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко.

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