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23:12 (мск), источник: Sports.Ru

У Малкина 0 очков и 0 бросков в трех последних матчах. Форвард «Питтсбурга» набрал 48 баллов в 63 играх сезона НХЛ

«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» (0:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

У Малкина 0 очков и 0 бросков в трех последних матчах. Форвард «Питтсбурга» набрал 48 баллов в 63 играх сезона НХЛ | Источник: Sports.Ru

37-летний нападающий «Пингвинс» не отметился результативными действиями при полезности «0».

Также Евгений Малкин не нанес ни одного броска по воротам при игровом времени 18 минут и 37 секунд (2:47 — в большинстве).

Россиянин провел третий матч подряд без результативных действий, а также без бросков по воротам. «Питтсбург» ранее сыграл против «Бостона» (1:5) и «Вашингтона» (0:6). В матче с «Кэпиталс» Малкин получил «минус 3» за полезность.

В нынешнем сезоне Евгений набрал 48 (18+30) баллов при общей полезности «0» в 63 матчах чемпионата и среднем игровом времени 18:49.

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