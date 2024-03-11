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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Протас: «Буду внукам и правнукам рассказывать, как с Овечкиным в одном звене играл. Это невероятно»

— Как вам обновленный состав «Вашингтона»? Команда изменилась по сравнению со стартом чемпионата.

Алексей Протас: «Буду внукам и правнукам рассказывать, как с Овечкиным в одном звене играл. Это невероятно» | Источник: Sports.Ru

— Я не скажу, что глобально состав менялся. Понятно, что пришли молодые ребята. К сожалению, мы потеряли нескольких хороших хоккеистов из нашей семьи. Кто‑то ушел на обмены. Но желаем им удачи. Верю, что у них все хорошо сложится в других командах. С другой стороны, наша молодежь получает возможность больше развиваться.

— В последних двух матчах вы выходите в одном звене с Александром Овечкиным. Как вам играется?

— Здорово! Очень приятно играть с таким человеком. Я рос на его голах, помню его выступление еще на чемпионате мира 2008 года. Я тогда маленьким был, только начал увлекаться хоккеем.

На самом деле, это невероятно. Делаю все возможное, чтобы оправдывать это доверие, которое мне оказал тренер. Да я буду потом внукам и правнукам рассказывать, как с Овечкиным в одном звене играл! Делаю все, чтобы ему помогать, — сказал нападающий «Вашингтона» Протас.

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