Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 19:14 в матче с «Виннипегом» | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22». Он завершил результативную серию из 5 матчей (2+4 на отрезке).

Сегодня Александр (19:14, 2:00 — в единственном для «Кэпиталс» большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.