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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 19:14 в матче с «Виннипегом»

«Вашингтон» уступил «Виннипегу» (0:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 19:14 в матче с «Виннипегом» | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22». Он завершил результативную серию из 5 матчей (2+4 на отрезке).

Сегодня Александр (19:14, 2:00 — в единственном для «Кэпиталс» большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.

Этот матч стал для Овечкина 1407-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. На его счету 840 шайб, он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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