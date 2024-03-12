Овечкин делит 40-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Дэйлом Хантером (1407)

Этот матч стал для Овечкина 1407-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. По количеству игр россиянин делит 40-е место в истории лиги со своим бывшим тренером Дэйлом Хантером. На 39-м месте идет Пол Коффи (1409).