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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин делит 40-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Дэйлом Хантером (1407)

Капитан «Вашингтона» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (0:3).
Овечкин делит 40-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Дэйлом Хантером (1407) | Источник: Sports.Ru

Этот матч стал для Овечкина 1407-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. По количеству игр россиянин делит 40-е место в истории лиги со своим бывшим тренером Дэйлом Хантером. На 39-м месте идет Пол Коффи (1409).

Среди действующих игроков больше матчей провел только защитник «Далласа» Райан Сутер (1428).

Рекорд НХЛ принадлежит Патрику Марло (1779), лучший результат среди игроков из Европы у Яромира Ягра (1733). Овечкин продолжает повышать планку российского рекорда.

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