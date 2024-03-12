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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кожевников о спаде Овечкина: «Один в хоккее не воин, помощники должны быть, а у него двое пропали — Кузнецов и Бэкстрем. Потом он встрепенулся и начал забивать»

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 60 матчах и набрал 48 (18+30) очков.

Кожевников о спаде Овечкина: «Один в хоккее не воин, помощники должны быть, а у него двое пропали — Кузнецов и Бэкстрем. Потом он встрепенулся и начал забивать» | Источник: Sports.Ru

"У Овечкина же спад-то был. Один человек в хоккее не воин.

Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька [Кузнецов] и Бэкстрем, один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у «Вашингтона» и был застой.

Потом Овечкин немного встрепенулся и начал забивать, отдавать", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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