Кожевников о спаде Овечкина: «Один в хоккее не воин, помощники должны быть, а у него двое пропали — Кузнецов и Бэкстрем. Потом он встрепенулся и начал забивать»
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 60 матчах и набрал 48 (18+30) очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 60 матчах и набрал 48 (18+30) очков.
"У Овечкина же спад-то был. Один человек в хоккее не воин.
Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька [Кузнецов] и Бэкстрем, один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у «Вашингтона» и был застой.
Потом Овечкин немного встрепенулся и начал забивать, отдавать", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.