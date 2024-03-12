Кожевников о спаде Овечкина: «Один в хоккее не воин, помощники должны быть, а у него двое пропали — Кузнецов и Бэкстрем. Потом он встрепенулся и начал забивать» | Источник:

"У Овечкина же спад-то был. Один человек в хоккее не воин.

Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька [Кузнецов] и Бэкстрем, один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у «Вашингтона» и был застой.