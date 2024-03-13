Кожевников про Овечкина: «У нас суперзвезда! Супер-супер… Галактика даже! Надо не поливать его, особенно нашим журналистам. А мы как черт знает кто себя ведем»

— Поздравим его! Поздравлять только надо. И надеяться — я-то в этом уверен — всем надо надеяться, [что побьет рекорд Гретцки]. А не поливать его, особенно нашим журналистам.
Надо своих поддерживать. А мы как черт знает кто ведем себя. И в журналистике тоже, кстати говоря. Начинаем гадости какие-то писать, то у него не то, это не то.
Ладно канадцы, а мы-то что? Мы должны поддерживать Сашу. У нас суперзвезда! Супер-супер… Галактика даже! Не звезда, а галактика вырисовывается. А мы начинаем его…
Поддерживать надо, чтобы он побил Гретцки. И все будет хорошо. Даже канадцы называют его Великим! Александр Великий.
Уже второй, получается? Да, да. Первый — Могильный, второй — Овечкин. Но он не второй, он будет первым, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.