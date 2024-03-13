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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кожевников про Овечкина: «У нас суперзвезда! Супер-супер… Галактика даже! Надо не поливать его, особенно нашим журналистам. А мы как черт знает кто себя ведем»

— Овечкин вышел на единоличное 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ…
Кожевников про Овечкина: «У нас суперзвезда! Супер-супер… Галактика даже! Надо не поливать его, особенно нашим журналистам. А мы как черт знает кто себя ведем» | Источник: Sports.Ru

— Поздравим его! Поздравлять только надо. И надеяться — я-то в этом уверен — всем надо надеяться, [что побьет рекорд Гретцки]. А не поливать его, особенно нашим журналистам.

Надо своих поддерживать. А мы как черт знает кто ведем себя. И в журналистике тоже, кстати говоря. Начинаем гадости какие-то писать, то у него не то, это не то.

Ладно канадцы, а мы-то что? Мы должны поддерживать Сашу. У нас суперзвезда! Супер-супер… Галактика даже! Не звезда, а галактика вырисовывается. А мы начинаем его…

Поддерживать надо, чтобы он побил Гретцки. И все будет хорошо. Даже канадцы называют его Великим! Александр Великий.

Уже второй, получается? Да, да. Первый — Могильный, второй — Овечкин. Но он не второй, он будет первым, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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