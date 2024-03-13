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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин набрал 0+1 с «Оттавой» — 1-е очко за 4 матча. У него 18+31 в 64 играх

Форвард «Питтсбурга» помог команде перевести игру регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:2 ОТ) в овертайм.

Малкин набрал 0+1 с «Оттавой» — 1-е очко за 4 матча. У него 18+31 в 64 играх | Источник: Sports.Ru

В концовке нападающий бросил по воротам и сломал клюшку, шайба через Эрика Карлссона дошла до Майкла Бантинга, сравнявшего счет.

В активе 37-летнего россиянина стало 49 (18+31) очков в 64 играх. Он прервал серию из 3 матчей без очков. За карьеру в рамках регулярок у игрока 1278 (489+789) баллов в 1127 играх.

Сегодня Евгений (17:48, 1:09 — в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.

На точке вбрасывания выиграл 2 попытки из 7 (28,6%).

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