Макдэвид про Овечкина: «Величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен»
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Конечно, у него есть шанс [догнать Гретцки]. Он определенно величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен.
У него классный бросок. Когда бросаешь шайбу так, как делает он, когда ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов«, — сказал форвард и капитан “Эдмонтона” Макдэвид.
«Эдмонтон» сыграет с «Вашингтоном» в ночь со среды на четверг.