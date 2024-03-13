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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Макдэвид про Овечкина: «Величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен»

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Макдэвид про Овечкина: «Величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, у него есть шанс [догнать Гретцки]. Он определенно величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен.

У него классный бросок. Когда бросаешь шайбу так, как делает он, когда ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов«, — сказал форвард и капитан “Эдмонтона” Макдэвид.

«Эдмонтон» сыграет с «Вашингтоном» в ночь со среды на четверг.

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