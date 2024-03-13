Макдэвид про Овечкина: «Величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен» | Источник:

"Конечно, у него есть шанс [догнать Гретцки]. Он определенно величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен.

У него классный бросок. Когда бросаешь шайбу так, как делает он, когда ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов«, — сказал форвард и капитан “Эдмонтона” Макдэвид.