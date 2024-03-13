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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Коннор Макдэвид: «Кросби и Овечкин — абсолютные легенды хоккея»

«Эдмонтон» сыграет с «Вашингтоном» в ночь со среды на четверг. 10-марта «Ойлерс» победили «Питтсбург» (4:0).

Коннор Макдэвид: «Кросби и Овечкин — абсолютные легенды хоккея» | Источник: Sports.Ru

"За их соперничеством круто наблюдать со стороны.

Сид, с его игрой и достижениями, и Ови, все еще делающий свое дело, — две абсолютные легенды хоккея.

Классно, когда есть шанс играть против них«, — сказал форвард и капитан “Эдмонтона” Макдэвид.

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