Коннор Макдэвид: «Кросби и Овечкин — абсолютные легенды хоккея» | Источник: Sports.Ru

"За их соперничеством круто наблюдать со стороны.

Сид, с его игрой и достижениями, и Ови, все еще делающий свое дело, — две абсолютные легенды хоккея.