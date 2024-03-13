Коннор Макдэвид: «Кросби и Овечкин — абсолютные легенды хоккея»
«Эдмонтон» сыграет с «Вашингтоном» в ночь со среды на четверг. 10-марта «Ойлерс» победили «Питтсбург» (4:0).
«Эдмонтон» сыграет с «Вашингтоном» в ночь со среды на четверг. 10-марта «Ойлерс» победили «Питтсбург» (4:0).
"За их соперничеством круто наблюдать со стороны.
Сид, с его игрой и достижениями, и Ови, все еще делающий свое дело, — две абсолютные легенды хоккея.
Классно, когда есть шанс играть против них«, — сказал форвард и капитан “Эдмонтона” Макдэвид.