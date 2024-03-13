Оши о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Он собирается это сделать, по-моему. Он забил кучу голов за последние полтора месяца. Надеюсь, его организм выдержит» | Источник: Sports.Ru

"Это действительно потрясающе, и иногда, когда находишься рядом с ним долгое время, приходится просто откинуться на спинку стула и поразмыслить, чтобы по-настоящему осознать, насколько он особенный игрок, сколько потрясающих моментов он создает, насколько хорошо забивает.

Все просто говорят: «Вчера вечером Ови забил еще два гола», но забивать в Национальной хоккейной лиге сложно, это нечто особенное. Он очень скромный, иногда он празднует сильнее, когда забивают другие ребята.

Любой, кто играл с ним, расскажет об этом своим детям, и все будут знать, что ты играл с Александром Овечкиным.

Я говорю всем, что, по-моему, он собирается это сделать [побить рекорд Гретцки], ведь он просто слишком хорош в забивании голов. Надеюсь, что организм выдержит.