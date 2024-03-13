Оши о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Он собирается это сделать, по-моему. Он забил кучу голов за последние полтора месяца. Надеюсь, его организм выдержит»

"Это действительно потрясающе, и иногда, когда находишься рядом с ним долгое время, приходится просто откинуться на спинку стула и поразмыслить, чтобы по-настоящему осознать, насколько он особенный игрок, сколько потрясающих моментов он создает, насколько хорошо забивает.
Все просто говорят: «Вчера вечером Ови забил еще два гола», но забивать в Национальной хоккейной лиге сложно, это нечто особенное. Он очень скромный, иногда он празднует сильнее, когда забивают другие ребята.
Любой, кто играл с ним, расскажет об этом своим детям, и все будут знать, что ты играл с Александром Овечкиным.
Я говорю всем, что, по-моему, он собирается это сделать [побить рекорд Гретцки], ведь он просто слишком хорош в забивании голов. Надеюсь, что организм выдержит.
Даже в этом году у него не совсем обычный сезон, и все же за последние полтора месяца он забил кучу голов. Все всегда говорят, что он сбавит обороты и у него ничего не получится, но он, кажется, продолжает доказывать людям, что они ошибаются«, — сказал нападающий “Вашингтона” Ти Джей Оши.