Александр Овечкин: «Бэкстрем хорошо владел шайбой. Он был одним из лучших парней, которые могли найти тебя на льду»
Ранее швед принял решение приостановить карьеру из-за повреждений.
Ранее швед принял решение приостановить карьеру из-за повреждений.
— Чего вам больше всего не хватает?
— Он был одним из лучших парней, которые могли найти тебя на льду.
Неважно, на какой позиции ты находишься, он мог очень хорошо начать розыгрыш.
Он хорошо владел шайбой, он был одним из лучших, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.