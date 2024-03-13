Александр Овечкин: «Бэкстрем хорошо владел шайбой. Он был одним из лучших парней, которые могли найти тебя на льду» | Источник: Sports.Ru

— Чего вам больше всего не хватает?

— Он был одним из лучших парней, которые могли найти тебя на льду.

Неважно, на какой позиции ты находишься, он мог очень хорошо начать розыгрыш.