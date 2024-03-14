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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рекки. До идущего 13-м Торнтона — 5 баллов

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:3, второй период).
Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рекки. До идущего 13-м Торнтона — 5 баллов | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина стало 49 (18+31) очков в 61 игре в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1534 (840+694) балла в 1408 играх.

Форвард вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Марка Рекки (1533 в 1652).

На 13-м месте идет Джо Торнтон (1539 в 1714), на 12-м — Сидни Кросби («Питтсбург», 1566 в 1254).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).

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