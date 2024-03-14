Брок Фэйбер: «Овечкин и Кросби были суперзвездами в НХЛ, когда я был ребенком, но они и по-прежнему ими являются. Это потрясающе»

Брок Фэйбер: «Когда я был ребенком, Овечкин и Кросби были суперзвездами в НХЛ, но и по-прежнему ими являются. Это потрясающе» | Источник: Sports.Ru

"Не можешь поверить, что ты играешь против Сидни Кросби и Александра Овечкина. Потому что я часто за ними следил, когда был юным.

Когда я был ребенком, они были суперзвездами в лиге, но и по-прежнему ими являются. Это потрясающе", — сказал Брок Фэйбер.