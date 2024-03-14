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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Брок Фэйбер: «Овечкин и Кросби были суперзвездами в НХЛ, когда я был ребенком, но они и по-прежнему ими являются. Это потрясающе»

21-летний защитник «Миннесоты» проводит первый полноценный сезон в НХЛ.
Брок Фэйбер: «Когда я был ребенком, Овечкин и Кросби были суперзвездами в НХЛ, но и по-прежнему ими являются. Это потрясающе» | Источник: Sports.Ru

"Не можешь поверить, что ты играешь против Сидни Кросби и Александра Овечкина. Потому что я часто за ними следил, когда был юным.

Когда я был ребенком, они были суперзвездами в лиге, но и по-прежнему ими являются. Это потрясающе", — сказал Брок Фэйбер.

Овечкин и Кросби дебютировали в лиге в сезоне-2005/06.

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