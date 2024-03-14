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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Фридман о «Питтсбурге»: «Понимаю разочарование Кросби — до этого момента клуб ни разу не поднимал белый флаг. Не думаю, что он уйдет, не дав руководству шанс изменить ситуацию»

Команда находится на 13-й позиции в таблице Восточной конференции, а перед дедлайном обменяла Джейка Генцела в «Каролину».

Фридман о «Питтсбурге»: «Понимаю разочарование Кросби — до этого момента клуб ни разу не поднимал белый флаг. Не думаю, что он уйдет, не дав руководству шанс изменить ситуацию» | Источник: Sports.Ru

«Оглядываясь назад, я думаю, что “Питтсбург” надеялся сохранить Джейка Гюнцела.

Но когда команда уступила в играх в Альберте («Калгари» и «Эдмонтону»), а генеральный менеджер Кайл Дубас увидел скудный рынок для многих своих игроков, пришло осознание того, что если «Пингвинз» собираются привлекать молодых хоккеистов, то Гюнцел, несомненно, является их самым ценным вариантом.

Я полностью понимаю разочарование Сидни Кросби. Он гордый, насколько это возможно, и за всю его карьеру клуб ни разу не поднял белый флаг. До текущего момента.

Кросби заслужил право делать то, что хочет, но после того, как Крис Летанг и Евгений Малкин подписали контракты, я не думаю, что он уйдет, не дав руководству шанс изменить ситуацию", — написал журналист Эллиотт Фридман.

«Питтсбург» не признавал возраст звезд и загнал себя в дыру. Кажется, впереди много лет на дне НХЛ.

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