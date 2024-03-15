Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сан-Хосе». У него 50 очков в 65 играх в сезоне | Источник:

На счету 37-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 65 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1279 (490+789) баллов в 1128 играх.

Сегодня Малкин (16:00, 1:48 — в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 блока, получил малый штраф и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 6 попыток из 10 (60%).