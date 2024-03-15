Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
Вашингтон
01
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Вегас
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Нью-Джерси
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Анахайм
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Аризона
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Флорида
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Оттава
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Бостон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Сан-Хосе
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Торонто
26
Все события
06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сан-Хосе». У него 50 очков в 65 играх в сезоне

Форвард «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата с «Шаркс» (6:3).

Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сан-Хосе». У него 50 очков в 65 играх в сезоне | Источник: Sports.Ru

На счету 37-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 65 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1279 (490+789) баллов в 1128 играх.

Сегодня Малкин (16:00, 1:48 — в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 блока, получил малый штраф и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 6 попыток из 10 (60%).

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь