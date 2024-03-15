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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин против «Сиэтла»: 4-й подряд матч без голов, 3 броска и 1 хит за 18:33. Он не выходил на лед при пустых воротах у соперника

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Сиэтлом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин против «Сиэтла»: 4-й подряд матч без голов, 3 броска и 1 хит за 18:33. Он не выходил на лед при пустых воротах у соперника | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего 49 (18+31) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22». В последних 4 играх — 2 (0+2) балла.

Сегодня Овечкин (18:33, 4:57 — в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием.

Россиянин завершил последнюю смену на 55:32 и не выходил на лед в последние 4:28. «Кракен» провел с пустыми воротами 1:27 в концовке игры.

Сегодняшний матч стал для Александра 1409-м за карьеру в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги с 840 шайбами, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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