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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров сделал 70+ передач в 3 сезонах за карьеру в НХЛ. У всех остальных россиян в истории лиги в сумме тоже 3 таких сезона

Форвард «Тампы» набрал 5 (1+4) очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3).

Кучеров сделал 70+ передач в 3 сезонах за карьеру в НХЛ. У всех остальных россиян в истории лиги в сумме тоже 3 таких сезона | Источник: Sports.Ru

На его счету 112 (39+73) очков в 65 играх в текущем сезоне. Кучеров достиг отметки 70 передач за сезон в 3-й раз за карьеру (ранее — 87 и 83, 2018/19 и 2022/23).

При этом у всех остальных россиян в истории лиги набралось в сумме тоже 3 таких сезона (Евгений Малкин — 78, 2008/09, «Питтсбург»; Сергей Зубов — 77, 1993/94, «Рейнджерс»; Артемий Панарин — 74, 2021/22, «Рейнджерс»).

Среди действующих игроков лиги больше всех сезонов с 70+ передачами провел Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 6). Результат Кучерова — второй.

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