Кучеров сделал 70+ передач в 3 сезонах за карьеру в НХЛ. У всех остальных россиян в истории лиги в сумме тоже 3 таких сезона | Источник: Sports.Ru

На его счету 112 (39+73) очков в 65 играх в текущем сезоне. Кучеров достиг отметки 70 передач за сезон в 3-й раз за карьеру (ранее — 87 и 83, 2018/19 и 2022/23).

При этом у всех остальных россиян в истории лиги набралось в сумме тоже 3 таких сезона (Евгений Малкин — 78, 2008/09, «Питтсбург»; Сергей Зубов — 77, 1993/94, «Рейнджерс»; Артемий Панарин — 74, 2021/22, «Рейнджерс»).