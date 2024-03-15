Кучеров вышел на 10-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (315), обогнав Дацюка
Форвард «Тампы» набрал 5 (1+4) очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3).
Форвард «Тампы» набрал 5 (1+4) очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3).
Гол в пустые ворота стал для россиянина 315-м в рамках регулярок за карьеру. На его счету 841 (315+526) очко в 709 играх.
В списке лучших российских снайперов в истории лиги Кучеров вышел на чистое 10-е место, обогнав Павла Дацюка (314 шайб в 953 играх).
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 840 в 1409), Евгений Малкин («Питтсбург», 490 в 1128), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Вячеслав Козлов (356 в 1182) и Алексей Яшин (337 в 850).