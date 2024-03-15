Кучеров вышел на 10-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (315), обогнав Дацюка | Источник: Sports.Ru

Гол в пустые ворота стал для россиянина 315-м в рамках регулярок за карьеру. На его счету 841 (315+526) очко в 709 играх.

В списке лучших российских снайперов в истории лиги Кучеров вышел на чистое 10-е место, обогнав Павла Дацюка (314 шайб в 953 играх).