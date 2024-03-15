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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров — 7-й действующий игрок, набравший 5 очков в 6+ матчах НХЛ

Форвард «Тампы» отметился 5 (1+4) баллами в игре регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (6:3).

Кучеров — 7-й действующий игрок, набравший 5 очков в 6+ матчах НХЛ | Источник: Sports.Ru

Всего на счету Никиты Кучерова теперь 112 (39+73) очков в 65 матчах сезона.

Он стал 7-м действующим игроком, набравшим не менее 5 баллов в 6 или более матчах НХЛ.

Ранее это удалось Сидни Кросби (6 игр), Брэду Маршанду (6), Леону Драйзайтлю (6), Нэтану Маккиннону (7), Евгению Малкину (8) и Коннору Макдэвиду (11).

Отметим, что Кучеров является рекордсменом «Тампы» по этому показателю.

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