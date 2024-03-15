Кучеров — 7-й действующий игрок, набравший 5 очков в 6+ матчах НХЛ | Источник: Sports.Ru

Всего на счету Никиты Кучерова теперь 112 (39+73) очков в 65 матчах сезона.

Он стал 7-м действующим игроком, набравшим не менее 5 баллов в 6 или более матчах НХЛ.

Ранее это удалось Сидни Кросби (6 игр), Брэду Маршанду (6), Леону Драйзайтлю (6), Нэтану Маккиннону (7), Евгению Малкину (8) и Коннору Макдэвиду (11).