Кучеров — 7-й действующий игрок, набравший 5 очков в 6+ матчах НХЛ
Форвард «Тампы» отметился 5 (1+4) баллами в игре регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (6:3).
Форвард «Тампы» отметился 5 (1+4) баллами в игре регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (6:3).
Всего на счету Никиты Кучерова теперь 112 (39+73) очков в 65 матчах сезона.
Он стал 7-м действующим игроком, набравшим не менее 5 баллов в 6 или более матчах НХЛ.
Ранее это удалось Сидни Кросби (6 игр), Брэду Маршанду (6), Леону Драйзайтлю (6), Нэтану Маккиннону (7), Евгению Малкину (8) и Коннору Макдэвиду (11).
Отметим, что Кучеров является рекордсменом «Тампы» по этому показателю.