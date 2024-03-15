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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин разделил 39-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Коффи (1409)

Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Сиэтла» (2:1).

Овечкин разделил 39-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Коффи (1409) | Источник: Sports.Ru

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 49 (18+31) баллов в 62 матчах. Всего в его активе 1534 (840+694) очка в 1409 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он повторил достижение Пола Коффи (1409 матчей в НХЛ), разделив с ним 39-е место по числу игр в истории лиги.

На 38-м месте идет Норм Улльман (1410). Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло (1779).

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