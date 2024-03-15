Овечкин разделил 39-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Коффи (1409)
Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Сиэтла» (2:1).
Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Сиэтла» (2:1).
В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 49 (18+31) баллов в 62 матчах. Всего в его активе 1534 (840+694) очка в 1409 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он повторил достижение Пола Коффи (1409 матчей в НХЛ), разделив с ним 39-е место по числу игр в истории лиги.
На 38-м месте идет Норм Улльман (1410). Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло (1779).