Овечкин разделил 39-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Коффи (1409) | Источник:

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 49 (18+31) баллов в 62 матчах. Всего в его активе 1534 (840+694) очка в 1409 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.