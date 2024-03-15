Могильный об Овечкине: «Патриот России и просто наша гордость, невероятный человек! Могу только пожелать Саше удачи» | Источник: Sports.Ru

— Александр Великий — раньше так называли вас, теперь это прозвище Овечкина. Вы по себе можете судить, трудно ли забивать голы, когда тебе уже 38 лет?

— Это очень тяжело. Тем более когда все глаза, все внимание на него. Рекорд — вот он уже, не за горами. Он близок. Но это настолько сложно!

Я прекрасно понимаю, как это физически тяжело, и эмоционально тоже.