Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Вегас
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Нью-Джерси
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Анахайм
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Аризона
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Флорида
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Оттава
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Бостон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Сан-Хосе
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Торонто
26
Все события
13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Могильный об Овечкине: «Патриот России и просто наша гордость, невероятный человек! Могу только пожелать Саше удачи»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Могильный об Овечкине: «Патриот России и просто наша гордость, невероятный человек! Могу только пожелать Саше удачи» | Источник: Sports.Ru

— Александр Великий — раньше так называли вас, теперь это прозвище Овечкина. Вы по себе можете судить, трудно ли забивать голы, когда тебе уже 38 лет?

— Это очень тяжело. Тем более когда все глаза, все внимание на него. Рекорд — вот он уже, не за горами. Он близок. Но это настолько сложно!

Я прекрасно понимаю, как это физически тяжело, и эмоционально тоже.

Могу пожелать Саше только удачи. Он — невероятный человек! Патриот России. Он просто наша гордость. И мы все ждем, болеем, переживаем. Главное, чтобы здоровье не подвело, — сказал олимпийский чемпион Александр Могильный.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь