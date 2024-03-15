Могильный об Овечкине: «Патриот России и просто наша гордость, невероятный человек! Могу только пожелать Саше удачи»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (840 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— Александр Великий — раньше так называли вас, теперь это прозвище Овечкина. Вы по себе можете судить, трудно ли забивать голы, когда тебе уже 38 лет?
— Это очень тяжело. Тем более когда все глаза, все внимание на него. Рекорд — вот он уже, не за горами. Он близок. Но это настолько сложно!
Я прекрасно понимаю, как это физически тяжело, и эмоционально тоже.
Могу пожелать Саше только удачи. Он — невероятный человек! Патриот России. Он просто наша гордость. И мы все ждем, болеем, переживаем. Главное, чтобы здоровье не подвело, — сказал олимпийский чемпион Александр Могильный.