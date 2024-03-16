Копитар забросил 20+ шайб в 13-м сезоне за карьеру — новый рекорд «Лос-Анджелеса». Он обошел Дионна, Робитайла и Тэйлора | Источник: Sports.Ru

В активе 36-летнего словенца стало 55 (20+35) очков в 66 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1196 (413+783) баллов в 1357 матчах.

Копитар достиг отметки 20 шайб в 13-м сезоне и установил новый рекорд «Лос-Анджелеса». У Марселя Дионна, Люка Робитайла и Дэйва Тэйлора было по 12 таких сезонов в составе команды.

Среди действующих игроков столько же или больше таких сезонов у 8 игроков.