Копитар забросил 20+ шайб в 13-м сезоне за карьеру — новый рекорд «Лос-Анджелеса». Он обошел Дионна, Робитайла и Тэйлора
Капитан «Кингс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:0) и был признан первой звездой.
Капитан «Кингс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:0) и был признан первой звездой.
В активе 36-летнего словенца стало 55 (20+35) очков в 66 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1196 (413+783) баллов в 1357 матчах.
Копитар достиг отметки 20 шайб в 13-м сезоне и установил новый рекорд «Лос-Анджелеса». У Марселя Дионна, Люка Робитайла и Дэйва Тэйлора было по 12 таких сезонов в составе команды.
Среди действующих игроков столько же или больше таких сезонов у 8 игроков.
Это Александр Овечкин («Вашингтон», 18, в текущем сезоне — 18 шайб в 62 играх), Сидни Кросби («Питтсбург», 16), Патрик Кэйн («Детройт», 15, в текущем сезоне — 13 в 35), Джон Таварес («Торонто», 14), Стивен Стэмкос («Тампа», 14), Евгений Малкин («Питтсбург», 14, в текущем сезоне — 19 в 65), Джо Павелски («Даллас», 14), Брэд Маршанд («Бостон», 13).