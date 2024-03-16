Ненавидел СССР, терпеть не мог ЦСКА, а ему помогли стать мировой легендой. История про великого Ларионова

Игоря Ларионова можно назвать одним из самых свободолюбивых в хоккейном плане тренеров современности. Наставник нижегородского «Торпедо» не зажимает подопечных в тактические тиски и не требует от них «ставить автобус» в средней зоне. Игорь Николаевич всегда говорил, что главное для него — развитие хоккеистов, поэтому он позволяет им допускать ошибки и ни в коем случае не наказывает за инициативу и творчество на льду. Кому-то такой подход кажется обычным популизмом, но глупо отрицать, что у подобной концепции есть свои сторонники.

После всего вышеперечисленного странно вспоминать, что главных успехов в советском этапе своей карьеры Ларионов добился в составе одной из самых закрытых и строгих команд в истории — ЦСКА. У руля армейцев в эпоху великого центра стоял Виктор Тихонов. Он известен приверженностью к жестким, а порой и жестоким порядкам в отношении хоккеистов, которые, впрочем, давали результат. Подопечные Виктора Васильевича сидели на «базе» по 10 месяцев в году и тренировались сутками напролет. Позднее все это вылилось в громкий конфликт между Тихоновым и Ларионовым, катализатором которого стало письмо Игоря Николаевича в журнале «Огонек». В нем он выразил ненависть к советской системе воспитания хоккеистов в целом и нелюбовь к ЦСКА из-за тренерских идей Тихонова в частности. Но мало кто знает, что Ларионов не пытал позитивных чувств в отношении армейцев еще до того, как его вынудили перейти в этот клуб. В то время одаренный центрфорвард выступал за воскресенский «Химик».

«У меня была сокровенная мечта — в составе “Химика” обыграть на глазах земляков ЦСКА. Я же знал, что Тарасов имеет неограниченные возможности в комплектовании и собирает лучших хоккеистов, в том числе и из Воскресенска. Это было несправедливо, и потому я не любил ЦСКА», — говорил форвард.

Мечта Ларионова исполнилась в сезоне-1978/79:

«Самое удивительное, моя мечта сбылась тогда, когда у нас в команде три игрока не явились на сбор, а Пашков был травмирован. И мы 14 хоккеистами обыграли ЦСКА 3:1. Правда не тарасовский, тихоновский, но с Третьяком, Михайловым, Петровым, Харламовым и остальными хоккейными звездами. Через год в Воскресенске наш поединок с ЦСКА закончился вничью — 5:5. Я сделал четыре голевые передачи».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240792&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Справедливости ради стоит отметить, что за исключением вышеперечисленных матчей «Химик» не слишком удачно действовал против ЦСКА. Например, из четырех встреч в сезоне-1978/79 воскресенцы добились успеха только в одной. Остальные были проиграны. А в сезоне-1980/81 «Химик» зацепил очки только в упомянутой Ларионовым встрече, которая закончилась 5:5. Результат других матчей был далеко не в пользу команды Игоря Николаевича — 2:9, 0:3, 0:6.

Как бы там ни было, уже очень скоро Ларионов оказался в ЦСКА. Там он образовал легендарную тройку с Крутовым и Макаровым, провел одни из лучших сезонов в карьере, а позже стал легендой мирового хоккея.