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12:21 (мск), источник: БЕЛТА

Главный тренер «Гомеля» после победы над «Неманом»: Атмосфера на арене была сумасшедшая

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главные тренеры хоккейных «Гомеля» и «Немана» Сергей Стась и Евгений Летов подвели итоги четвертого матча между командами в четвертьфинальной серии Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В четвертой игре противостояния «Гомель» одержал домашнюю победу (2:0), благодаря чему увеличил отрыв в серии — 3:1. Голами за «рысей» отметились Иван Секерин и Дмитрий Колышкин.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, была сумасшедшая атмосфера на арене. На первом матче тоже было здорово, но сегодня — просто что-то невероятное, ребята это чувствовали. Что касается игры: задали высокий темп, боролись, хорошая командная победа, за этим мы и выходили на лед. Терпели и дождались своих шансов», — отметил главный тренер «Гомеля» Сергей Стась.

«Тяжелый получился матч, в первом периоде не до конца вошли в игру, плюс были удаления, но молодцы, что выстояли втроем. Во второй трети “Гомель” нас, конечно, смял, было очень тяжело, но парни выдержали этот натиск. В третьем периоде игра шла до гола, мы провели этот отрезок намного лучше, чем первые два, но, к сожалению, допустили роковую ошибку. У нас еще есть как минимум игра, будем отталкиваться от нее», — сказал наставник «Немана» Евгений Летов.
Пятый поединок в противостоянии «Гомеля» и «Немана» состоится в ледовом дворце Гродно 17 марта. В случае победы «рыси» выйдут в полуфинал плей-офф экстралиги.

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