Александр Суздалев забил красивый лакросс-гол: видео
Нападающий «Саскатуна» Александр Суздалев забил красивый гол в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WHL) против «Мус Джо» (6:3).
Нападающий «Саскатуна» Александр Суздалев забил красивый гол в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WHL) против «Мус Джо» (6:3).
20-летний швед, родившийся в России, забил лакросс-гол на 20-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне WHL Суздалев провел 27 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко.