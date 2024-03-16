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12:09 (мск), источник: Sport24

Александр Суздалев забил красивый лакросс-гол: видео

Нападающий «Саскатуна» Александр Суздалев забил красивый гол в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WHL) против «Мус Джо» (6:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

20-летний швед, родившийся в России, забил лакросс-гол на 20-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне WHL Суздалев провел 27 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко.

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