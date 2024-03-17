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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров в 3-й раз забросил 40+ шайб в регулярке НХЛ. Только у Овечкина, Ковальчука и Буре больше таких сезонов среди россиян

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:3).
Кучеров в 3-й раз забросил 40+ шайб в регулярке НХЛ. Среди россиян таких сезонов больше у Овечкина, Ковальчука и Буре | Источник: Sports.Ru

В концовке нападающий поразил пустые ворота, забросив свою 40-ю шайбу в сезоне. Всего у него 114 (40+74) очков в 66 играх.

Кучеров достиг отметки 40 шайб в 3-й раз за карьеру в лиге (личный рекорд — 41 гол в 82 играх, 2018/19).

Среди россиян в истории НХЛ больше таких сезонов у Александра Овечкина (13, рекорд лиги), Ильи Ковальчука (6) и Павла Буре (5). Столько же — у Александра Могильного и Евгения Малкина (по 3).

В истории «Тампы» Кучеров вышел на 2-е место по числу сезонов с 40+ шайбами, больше лишь у Стивена Стэмкоса (6). В этом сезоне Никиту может догнать Брэйден Пойнт (2 сезона, 36 шайб в 67 играх в текущей регулярке).

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