Кучеров в 3-й раз забросил 40+ шайб в регулярке НХЛ. Только у Овечкина, Ковальчука и Буре больше таких сезонов среди россиян

Кучеров в 3-й раз забросил 40+ шайб в регулярке НХЛ. Среди россиян таких сезонов больше у Овечкина, Ковальчука и Буре | Источник: Sports.Ru

В концовке нападающий поразил пустые ворота, забросив свою 40-ю шайбу в сезоне. Всего у него 114 (40+74) очков в 66 играх.

Кучеров достиг отметки 40 шайб в 3-й раз за карьеру в лиге (личный рекорд — 41 гол в 82 играх, 2018/19).

Среди россиян в истории НХЛ больше таких сезонов у Александра Овечкина (13, рекорд лиги), Ильи Ковальчука (6) и Павла Буре (5). Столько же — у Александра Могильного и Евгения Малкина (по 3).