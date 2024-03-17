Кучеров в 3-й раз забросил 40+ шайб в регулярке НХЛ. Только у Овечкина, Ковальчука и Буре больше таких сезонов среди россиян
Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:3).
В концовке нападающий поразил пустые ворота, забросив свою 40-ю шайбу в сезоне. Всего у него 114 (40+74) очков в 66 играх.
Кучеров достиг отметки 40 шайб в 3-й раз за карьеру в лиге (личный рекорд — 41 гол в 82 играх, 2018/19).
Среди россиян в истории НХЛ больше таких сезонов у Александра Овечкина (13, рекорд лиги), Ильи Ковальчука (6) и Павла Буре (5). Столько же — у Александра Могильного и Евгения Малкина (по 3).
В истории «Тампы» Кучеров вышел на 2-е место по числу сезонов с 40+ шайбами, больше лишь у Стивена Стэмкоса (6). В этом сезоне Никиту может догнать Брэйден Пойнт (2 сезона, 36 шайб в 67 играх в текущей регулярке).