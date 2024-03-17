Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 53 шайбы
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:1, третий период).
Во втором периоде форвард «Кэпиталс» поразил ворота соперника с пятачка.
На счету 38-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 63 играх в текущем сезоне.
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1535 (841+694) баллов в 1410 матчах.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).