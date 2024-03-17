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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 53 шайбы

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:1, третий период).
Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 53 шайбы | Источник: Sports.Ru

Во втором периоде форвард «Кэпиталс» поразил ворота соперника с пятачка.

На счету 38-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 63 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1535 (841+694) баллов в 1410 матчах.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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