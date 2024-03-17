Овечкин забил 127-й победный гол в регулярках НХЛ. Рекорд лиги у Ягра (135)
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Ванкувером» (2:1).
Во втором периоде форвард «Кэпиталс» поразил ворота соперника с пятачка. Гол в итоге стал победным в матче.
За карьеру в НХЛ 38-летний россиянин забросил 127 победных шайб в рамках регулярок. Это 2-й показатель в истории лиги, рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).
На счету 38-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 63 играх в текущем сезоне.
Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 53 шайбы.