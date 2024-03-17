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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин — 3-я звезда матча с «Ванкувером»: 19-й гол в сезоне, 1 хит, 1 блок и «+1» за 19:13

Капитан «Вашингтона» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:1).

Овечкин — 3-я звезда матча с «Ванкувером»: 19-й гол в сезоне, 1 хит, 1 блок и «+1» за 19:13 | Источник: Sports.Ru

Также в тройку звезд вошли вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен и защитник хозяев Куинн Хьюз, установивший рекорд «Ванкувера» по очкам среди защитников в сезоне.

На счету 38-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21». Он прервал серию из 4 игр без голов.

Сегодня Овечкин (19:13, 1:58 — в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, еще 1 прошел мимо. В его активе также 1 блок и 1 силовой прием.

В концовке встречи форвард отыграл смену продолжительностью 2 минуты 11 секунд, в том числе при пустых воротах у канадского клуба.

Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 53 шайбы.

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