Овечкин — 3-я звезда матча с «Ванкувером»: 19-й гол в сезоне, 1 хит, 1 блок и «+1» за 19:13 | Источник: Sports.Ru

Также в тройку звезд вошли вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен и защитник хозяев Куинн Хьюз, установивший рекорд «Ванкувера» по очкам среди защитников в сезоне.

На счету 38-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21». Он прервал серию из 4 игр без голов.

Сегодня Овечкин (19:13, 1:58 — в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, еще 1 прошел мимо. В его активе также 1 блок и 1 силовой прием.

В концовке встречи форвард отыграл смену продолжительностью 2 минуты 11 секунд, в том числе при пустых воротах у канадского клуба.