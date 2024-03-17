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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин — 10-й россиянин в истории НХЛ с 500+ передачами в регулярках

Форвард «Рейнджерс» набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:4).

Панарин — 10-й россиянин в истории НХЛ с 500+ передачами в регулярках | Источник: Sports.Ru

В его активе стало 93 (38+55) очка в 67 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге рамках регулярок — 754 (254+500) балла в 657 играх.

Панарин — 10-й россиянин в истории НХЛ, достигший отметки 500 передач. Он вытеснил из топ-10 Вячеслава Козлова (497 в 1182).

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 789 в 1129), Сергей Федоров (696 в 1248), Александр Овечкин («Вашингтон», 694 в 1410), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990) и Никита Кучеров («Тампа», 527 в 710).

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