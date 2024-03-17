Панарин — 10-й россиянин в истории НХЛ с 500+ передачами в регулярках | Источник: Sports.Ru

В его активе стало 93 (38+55) очка в 67 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге рамках регулярок — 754 (254+500) балла в 657 играх.

Панарин — 10-й россиянин в истории НХЛ, достигший отметки 500 передач. Он вытеснил из топ-10 Вячеслава Козлова (497 в 1182).