Панарин — 10-й россиянин в истории НХЛ с 500+ передачами в регулярках
Форвард «Рейнджерс» набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:4).
Форвард «Рейнджерс» набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:4).
В его активе стало 93 (38+55) очка в 67 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге рамках регулярок — 754 (254+500) балла в 657 играх.
Панарин — 10-й россиянин в истории НХЛ, достигший отметки 500 передач. Он вытеснил из топ-10 Вячеслава Козлова (497 в 1182).
Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 789 в 1129), Сергей Федоров (696 в 1248), Александр Овечкин («Вашингтон», 694 в 1410), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990) и Никита Кучеров («Тампа», 527 в 710).