Овечкин сыграл 2:11 в рамках одной смены в концовке игры с «Ванкувером». Его накрыли при попытке догнать шайбу для броска по пустым воротам | Источник:

В конце длинного отрезка 38-летний игрок попытался догнать шайбу, чтобы нанести бросок по пустым воротам, но был накрыт защитником.

Во втором периоде Овечкин забросил шайбу, ставшую победной в матче. Она стала для него 19-й в сезоне и 841-й за карьеру в лиге в рамках регулярок. Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в пустые ворота (57).