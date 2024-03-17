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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин сыграл 2:11 в рамках одной смены в концовке игры с «Ванкувером». Его накрыли при попытке догнать шайбу для броска по пустым воротам

Капитан «Вашингтона» находился на льду с 57:36 по 59:47 в матче с «Кэнакс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Овечкин сыграл 2:11 в рамках одной смены в концовке игры с «Ванкувером». Его накрыли при попытке догнать шайбу для броска по пустым воротам | Источник: Sports.Ru

Продолжительность последней смены россиянина составила 2 минуты 11 секунд.

В конце длинного отрезка 38-летний игрок попытался догнать шайбу, чтобы нанести бросок по пустым воротам, но был накрыт защитником.

Во втором периоде Овечкин забросил шайбу, ставшую победной в матче. Она стала для него 19-й в сезоне и 841-й за карьеру в лиге в рамках регулярок. Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в пустые ворота (57).

Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 53 шайбы.

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